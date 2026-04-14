"Het weer en enkele nieuwe shows hebben heel wat bezoekers getrokken", zegt Plopsa-woordvoerder Gunther Tijsmans. "Ook onze hotels zaten goed vol." Ook Bellewaerde kende een opkomst die vergelijkbaar was aan die van vorig jaar. De zone met de nieuwe schommelattractie was drukbezocht. Het pretpark is tevreden, maar merkt dat bezoekers minder geld uitgeven in het park door de stijgende kosten als gevolg van de energiecrisis.

Daarnaast spelen de aparte vakantieperiodes voor het Nederlands en Franstalig onderwijs het park parten. Bellewaerde zou graag zien dat de vakantieperiodes opnieuw zouden samenvallen, want in het Franstalig onderwijs start de 'lentevakantie' volgende week. Een technisch probleem op de attractie El Volador, waardoor vorige week woensdag een dertigtal bezoekers ruim 40 minuten vastzaten, had geen invloed op de opkomst.

