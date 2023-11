Al sinds 1961 zetten de Rose d'Or Awards internationale televisie- en radioprogramma's in de bloemetjes die uitblinken in originaliteit, creativiteit en uitmuntendheid. In het verleden werden onder meer 'De Mol' (2000), 'Benidorm Bastards' (2010) en 'Wat Als?' (2013) al bekroond met de prijs. Meer recent, in 2018, gingen de Een-programma's 'Down the road' en 'Sorry voor Alles' met een Gouden Roos aan de haal.