Tijdens voorbereidende onderzoeken bleek dat de metalen structuur onder de Poternebrug er veel slechter aan toe was dan eerst gedacht. Daarom krijgt de brug nu een grondige opknapbeurt. Er komen nieuwe metalen onderdelen en nieuwe houten balken en planken in duurzaam hardhout. Ook de volledige constructie wordt behandeld tegen roest en krijgt een nieuwe beschermlaag. Daarnaast worden de elektrische installaties onder de brug vernieuwd. Ook de verlichting wordt aangepakt: de huidige grondspots maken plaats voor energiezuinige ledverlichting.

De werken starten normaal op maandag 8 juni met voorbereidende werken en de afbraak van de oude onderdelen. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten, voetgangers en fietsers kunnen er tijdelijk dus niet over. Op 1 september wil de stad de brug opnieuw openen. Dat is belangrijk, want vanaf dan verhuist de bushalte van de Grote Markt naar de rotonde aan de Leopold III-laan.

Andere werken

Maar ook op andere plaatsen in de buurt wordt gewerkt. Zo starten op 18 mei werken aan het Gezelleplein. Samen met de al geplande werken aan de rotonde in de Aalmoezeniersstraat en de Sint-Jacobsstraat moet zo een volledige voetgangersverbinding ontstaan tussen de Grote Markt en de toekomstige bushalte. De stad koos bewust voor de zomerperiode om de hinder voor scholieren en bezoekers van het sportcentrum zo klein mogelijk te houden.