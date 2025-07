De reddingsdiensten aan de kust noteerden in juli zo’n 190 meldingen van verloren gelopen kinderen. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV). Alleen tijdens de eerste twee weken van juli waren er echte topstranddagen. “We zien die cijfers pijlsnel stijgen op drukke en warme dagen”, zegt An Beun van IKWV. “Daarna is het eigenlijk allemaal beginnen stabiliseren.”