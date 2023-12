Het aantal positieve tests is de voorbije campagnes gedaald. Toch blijkt uit een rondvraag dat een kwart van alle chauffeurs de voorbije maand gereden heeft wanneer die mogelijks te veel had gedronken. "Rond alcohol zien we dat de tendens stagneert. Maar we zien wel de zorgwekkende trend van meer en meer verdovende middelen in combinatie met rijden. Dat kan uiteraard ook niet, vandaar dat we zeker vandaag en de komende weken inzetten op de afname van drugtesten."



De campagne loopt tot en met 29 januari.