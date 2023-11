's Avonds legden in totaal 325 bestuurders een ademtest af verspreid over de Rijksweg in Lendelede en de Ringlaan in Kuurne. Zes bestuurders hadden te veel gedronken. Van drie van hen werd het rijbewijs 3 uur ingehouden en voor 2 andere bestuurders was dat voor 6 uur. Van nog een andere persoon werd het rijbewijs meteen ingetrokken voor 15 dagen. Die persoon zal voor de politierechtbank moeten verschijnen.