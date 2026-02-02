Er werden 1.144 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid, waarvan 57 bestuurders aan onaangepaste snelheid reden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 72 km/u in de bebouwde kom in Waregem. Verder werden 58 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Zij legden allen een negatieve ademtest ("SAFE") af.

Verder werden nog drie bestuurders betrapt voor gsm-gebruik tijdens het rijden met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Twee bestuurders kregen een waarschuwing toen ze geen geldig verzekeringsbewijs konden tonen.