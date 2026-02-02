11°C
Aanmelden
Nieuws
Waregem Avelgem

Poli­tie­zo­ne Mira voert snel­heids­ac­tie in Ware­gem en Avel­gem: 95% houdt zich aan de toe­ge­la­ten snelheid

Politie grensleie politiewagen

De politiezone Mira (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem) voerde maandag een actie 'snelheid met onderschepping' uit in Waregem en Avelgem. Tijdens deze acties worden bestuurders die te snel rijden maximaal uit het verkeer gehaald om het bewustzijn bij de overtreders te vergroten.

Er werden 1.144 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid, waarvan 57 bestuurders aan onaangepaste snelheid reden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 72 km/u in de bebouwde kom in Waregem. Verder werden 58 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Zij legden allen een negatieve ademtest ("SAFE") af. 

Verder werden nog drie bestuurders betrapt voor gsm-gebruik tijdens het rijden met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Twee bestuurders kregen een waarschuwing toen ze geen geldig verzekeringsbewijs konden tonen. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Parking3
Nieuws

Grote parking blijkt plots geen parking meer te zijn, maar sommigen kochten recent nog een jaarabonnement
Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Keermuur01
Nieuws

Keermuur stort in door regen: kantoren van autobedrijf in Eernegem vernield, werknemers ontsnappen aan erger

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Transmigranten

Opvallende beelden tonen hoe transmigranten Kanaal proberen over te steken
Nachtwinkel

Gouverneur verwerpt klacht: strengere regels voor handelszaken in Ieper blijven van kracht
File op E403 richting Kortrijk door ongeval in Ruddervoorde

File op E403 richting Kortrijk door ongeval in Ruddervoorde
Twee gewonden bij ongeval Langemark-Poelkapelle

Twee personen naar ziekenhuis na ongeval in Langemark-Poelkapelle
Parking2

Extra parkeerplaatsen bij Blankenbergse jachthaven tijdens krokusvakantie
2022-10-24 00:00:00 - Brugs Belfort krijgt opknapbeurt

Vanaf april hoor je deze vier nieuwe melodietjes als je door de Brugse binnenstad wandelt
Aanmelden