Politiezone Mira voert snelheidsactie in Waregem en Avelgem: 95% houdt zich aan de toegelaten snelheid
De politiezone Mira (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem) voerde maandag een actie 'snelheid met onderschepping' uit in Waregem en Avelgem. Tijdens deze acties worden bestuurders die te snel rijden maximaal uit het verkeer gehaald om het bewustzijn bij de overtreders te vergroten.
Er werden 1.144 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid, waarvan 57 bestuurders aan onaangepaste snelheid reden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 72 km/u in de bebouwde kom in Waregem. Verder werden 58 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Zij legden allen een negatieve ademtest ("SAFE") af.
Verder werden nog drie bestuurders betrapt voor gsm-gebruik tijdens het rijden met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Twee bestuurders kregen een waarschuwing toen ze geen geldig verzekeringsbewijs konden tonen.