Poli­tie zoekt opnieuw getui­gen Gent­se vecht­par­tij waar­bij Yaro (18) levens­ge­vaar­lijk gewond raakte

Getuigen Yaro

In het onderzoek naar de vechtpartij begin april in Gent, waarbij de 18-jarige Yaro levensgevaarlijk gewond raakte en later aangetroffen werd in Oudenburg, is een nieuwe oproep naar getuigen gelanceerd. De politie wil drie getuigen spreken die mogelijk belangrijke informatie hebben over de feiten, zo blijkt uit het opsporingsbericht.

Op zaterdag 4 april 2026 werd Yaro rond 9 uur aangetroffen in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woont in Oudenburg. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Uit de eerste vaststellingen in het onderzoek blijkt dat het slachtoffer met zijn vrienden een avondje uit was in Gent. Hij zou later die nacht betrokken zijn geraakt bij een vechtpartij. Hierna brachten zijn vrienden hem terug naar Oudenburg, waar hij werd gevonden en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar ligt Yaro nog altijd in coma. 

Geweld tegen jongeman uit Oudenburg: hoofdverdachte voortvluchtig, vierde verdachte dan toch niet vrij

Vijf verdachten

Het parket vorderde een onderzoeksrechter en vier verdachten werden opgepakt en verhoord. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van schuldig verzuim en opzettelijke slagen. Drie van hen werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden en één verdachte werd aangehouden onder elektronisch toezicht. Een vijfde verdachte werd nog opgespoord, maar de politie meldt in het opsporingsbericht dat alle verdachten geïdentificeerd werden.

Getuigen gezocht

"Op het ogenblik van de feiten reed er een fietser voorbij. Vlak na de feiten kwamen ook een man en vrouw toe. Deze personen zou de politie graag spreken aangezien zij mogelijk belangrijke informatie hebben over de feiten", zegt de politie, die foto's en videobeelden van de getuigen verspreidt. "Ook is de politie op zoek naar personen die eerder op de avond aanvaringen zouden hebben gehad met het slachtoffer en/of zijn vrienden. Zo zou er mogelijk een eerder gevecht geweest zijn met een persoon in het bijzijn van twee of drie vrienden en een discussie met een Deliveroo-bezorger."

Belga
Vechtpartij

