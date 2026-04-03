Geweld tegen jon­ge­man uit Ouden­burg: hoofd­ver­dach­te voort­vluch­tig, vier­de ver­dach­te vrijgelaten

In het onderzoek naar de zware geweldpleging in Gent waarbij een 18-jarige jongeman uit Ettelgem (Oudenburg) levensgevaarlijk gewond raakte, is de vijfde verdachte nog altijd voortvluchtig. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Volgens verschillende kranten zou het gaan om een Britse rugbyspeler die mogelijk het land al heeft verlaten.

De feiten dateren van zaterdag 4 april. De jongeman werd die ochtend rond 9 uur in kritieke toestand aangetroffen in de inkomhal van zijn appartementsgebouw in Oudenburg en naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar.

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer de avond voordien met vrienden uitging in Gent en daar betrokken raakte bij een vechtpartij. Nadien werd hij door zijn vrienden teruggebracht naar Oudenburg. 

Vierde verdachte ook vrijgelaten

Intussen werden al vier verdachten opgepakt en verhoord. Drie van hen kwamen meteen vrij onder strenge voorwaarden, een vierde werd onder elektronisch toezicht geplaatst. Over die vierde verdachte besliste de raadkamer vandaag om hem vrij te laten onder voorwaarden. Het parket bekijkt nog of het tegen die beslissing in beroep gaat.

De vijfde verdachte, die verdacht wordt van poging tot doodslag en ervan beschuldigd wordt het slachtoffer een klap te hebben gegeven, is voorlopig spoorloos. Het parket bevestigt dat hij nog wordt opgespoord.

Vier verdachten opgepakt na geweld waarbij jongeman uit Oudenburg levensgevaarlijk gewond raakte
