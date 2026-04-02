Vier ver­dach­ten opge­pakt na geweld waar­bij jon­ge­man uit Ouden­burg levens­ge­vaar­lijk gewond raakte

In het onderzoek naar ernstige feiten van geweld vorige week in Gent waarbij een 18-jarige jongeman levensgevaarlijk gewond raakte en later aangetroffen werd in Oudenburg, zijn vier verdachten opgepakt. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Drie onder hen werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden en een verdachte werd aangehouden onder elektronisch toezicht.

Op zaterdag 4 april 2026 werd de jongeman rond 9 uur aangetroffen in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woont in Oudenburg. "Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij momenteel nog in levensgevaar verkeert", zegt het parket. 

"Uit de eerste vaststellingen in het onderzoek blijkt dat het slachtoffer met zijn vrienden een avondje uit was in Gent. Hij zou later die nacht betrokken zijn geraakt bij een vechtpartij. Hierna brachten zijn vrienden hem terug naar Oudenburg. De omstandigheden van het incident zijn momenteel niet duidelijk en maken deel uit van het onderzoek."

Jongeman (18) uit Oudenburg ligt zwaargewond in inkomhal van appartement na avondje stappen

Poging tot doodslag

Het parket vorderde een onderzoeksrechter en vier verdachten werden intussen opgepakt en verhoord. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van schuldig verzuim en opzettelijke slagen. Drie van hen zijn vrij onder strenge voorwaarden en een verdachte werd aangehouden onder elektronisch toezicht. Een vijfde verdachte wordt momenteel nog opgespoord. Die persoon wordt verdacht van poging tot doodslag, zegt het parket, dat verder geen details geeft.

