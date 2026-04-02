In Oudenburg werd een jongeman (18) zaterdagochtend zwaargewond in de inkomhal van het appartementsgebouw door een andere bewoner aangetroffen. Hij verwittigde meteen zijn moeder, waarna de jongeman naar het ziekenhuis gebracht werd. Daar vecht hij momenteel voor zijn leven.

Wat er precies gebeurd is, blijft voorlopig onduidelijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag was hij met vrienden op stap in Gent. Mogelijk raakte hij daar betrokken bij een vechtpartij, waarna zijn vrienden hem naar huis brachten. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt momenteel de exacte omstandigheden van het incident.