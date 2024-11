Het gaat om Maarten Dickhoff (44) uit het Nederlanse Alphen aan de Rijn. "Op dinsdag 23 januari 2024, om 11.15 uur, checkte hij in in het Andromeda hotel op de zeedijk in Oostende. Vervolgens bezocht hij het Infiniti Casino Oostende in het Kursaal van Oostende, 100 meter verderop", meldt het opsporingsbericht. "Die namiddag, om 16.29 uur, vertrok Maarten uit het casino en reed hij via Gent, Antwerpen en Rotterdam naar Gouda. Om 19.19 uur rekende hij daar af in een McDonald's en reed hij vervolgens terug naar België. Rond 22.00 uur was Maarten weer in Oostende."



De onderzoekers weten niet waarom de man, na slechts enkele uren in Oostende, naar Gouda reed om vervolgens terug te keren naar Oostende. "Mocht iemand hier informatie over hebben, dan kan dit nuttig zijn voor het onderzoek", stelt het opsporingsbericht. "Enkele uren later, het is dan woensdag 24 januari 2024, 00.30 uur, verliet Maarten het Kursaal van Oostende en wandelde hij vermoedelijk in de richting van de Langestraat in Oostende. Om 04.09 uur betaalde Maarten de parkeergarage en reed hij met zijn wagen, een Volkswagen Transporter, met Nederlandse nummerplaat VFB-21-N, richting Gent, hoewel hij een betaalde hotelkamer had in Oostende."



Om 04.52 uur 's morgens werd Dickhoff voor een laatste keer gefilmd toen hij een koffie kocht in het tankstation Esso in de Gentse deelgemeente Drongen.

"Hij leek op dat moment alleen te zijn", zegt de federale politie. "Vanuit Drongen reed Maarten echter niet verder naar Antwerpen. Hij was noordelijk afgeslagen, op de R4, richting Gent, Drongen en de zeehaven. Om 05.16 uur, in de buurt van Wondelgem, ging zijn telefoon uit. Zijn voertuig werd voor het laatst gezien om 05.34 uur aan het begin van de John F. Kennedylaan in Gent, ter hoogte van Arcelor Mittal."



Een maand later werd het voertuig aangetroffen op de parking Aard in Aalter. "Zijn reiskoffer lag nog in de wagen, maar zijn telefoon, sleutels, portefeuille en paspoort werden niet gevonden.



Alle informatie is welkom, stelt de politie, die beelden en een persoonsbeschrijving verspreidt. "Maarten heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is normaal gebouwd, heeft kort bruin haar en een sikje. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeansbroek, een donkere donsjas en sneakers. Heeft u informatie over de verdwijning van Maarten Dickhoff, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30.300."