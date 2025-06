De gerichte grenscontroles werken, zegt de politie. Ze ziet de jongste weken opvallend veel pogingen om het kanaal over te steken door het warme weer. “Er vertrekken ongeveer een duizendtal mensen per dag vanop de Franse kust en een deel precies aan de grens met De Panne. Wat we nu vaststellen is dat we op het kookpunt zitten. Dat men daar met schietpartijen te maken heeft, dus toestanden die we absoluut in België moeten vermijden.”

De politie wil ook voorkomen dat er aan onze westkust kampen ontstaan in de duinen, zoals net over de grens, waarover de Franse media verslag uit brengen. In de gemeente Loon-Plage zitten 2.000 vluchtelingen samen in mensonwaardige omstandigheden.