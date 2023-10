In het Brussels gewest is het terreurniveau opgetrokken tot niveau 4. In de rest van het land is dat opgeschaald naar niveau 3. Ook Frankrijk, waar onlangs nog een aanslag is gepleegd op een leerkracht in een school in Arras, blijft niet bij de pakken zitten. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmarin - zelf afkomstig uit Tourcoing - heeft gisteravond aangekondigd om de grens met België verscherpt te controleren.



Die controles net over de Franse grens zorgen ervoor dat het verkeer dinsdagmorgen vertraagt aan de grensovergang in Rekkem. Hoe lang de controles zullen duren is niet bekend.