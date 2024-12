Politiezones in onze provincie waarschuwen om extra alert te zijn voor woninginbraken nu de donkere maanden zijn aangebroken. In de zone Mira, dat is Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem zijn er zelfs opvallend meer inbraken dan in dezelfde periode vorig jaar. De politiezones zetten zelf ook meer manschappen in om inbraken te voorkomen.