Tijdens een patrouille in het centrum van Waregem merkte een anonieme ploeg van politiezone Mira op woensdag 8 april twee personen op die zich verdacht gedroegen. De agenten in burger hadden een vermoeden van drugsverkoop en besloten de twee mannen te controleren. Het ging om een 33‑jarige man uit Waregem en een 24‑jarige man uit Deinze.

De controle van de 24‑jarige man leverde niets op. Bij de 33‑jarige man stelde de ploeg meteen een sterke cannabisgeur vast. Toen de man hierop werd aangesproken, overhandigde hij spontaan twee zakjes cannabis.

Huiszoeking

Naar aanleiding van deze vaststellingen werd een huiszoeking in zijn woning uitgevoerd. Daarbij werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen: 220 gram cannabis en 15 gram cocaïne, evenals cash geld en materiaal dat gebruikt wordt voor drugsverkoop.

De 33‑jarige verdachte werd gearresteerd. Het parket West‑Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevestigde de arrestatie. Na verhoor en verder onderzoek werd de man gedagvaard in snelrecht. Hij dient zich eind mei voor de correctionele rechtbank in Kortrijk te verantwoorden.