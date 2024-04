De politie zette naar eigen zeggen de sproeiwagen in voor supporters zonder ticket die probeerden binnen te dringen. "We hebben slechts gradueel 'geweld' gebruikt, volledig strategisch onderbouwd. Op een bepaald ogenblik was de druk op ingang Zuid zo groot, waren bijzonder veel mensen aan het duwen en drummen waardoor de situatie met de smalle corridor daar bijzonder gevaarlijk werd voor politiemensen, stewards en alle supporters."

Na inzet van de sproeiwagen zijn er bussen ingezet om supporters zonder ticket terug naar de stad te brengen. "Als de Grieken met al het zwerfvuil en ravage die ze achterlieten op de Markt nu warempel beweren dat ze alleen maar braaf een picknick hielden, dan doet dat toch de wenkbrauwen fronsen. De beelden spreken voor zich", zegt de politie.