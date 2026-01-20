Kortrijk was gisteren enkele uren in de ban van een grote politieactie aan de Veemarkt, vlakbij winkelcentrum K. Meerdere gewapende agenten van het speciaal interventieteam waren ter plaatse bij een appartementsgebouw. De buurt bleef ook voor voetgangers en verkeer tot vier uur in de namiddag afgesloten.

De echte aanleiding voor de actie blijft onduidelijk en er zal ook geen verdere uitleg meer komen, klinkt het.