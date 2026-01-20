6°C
Kortrijk

Poli­tie-actie Kort­rijk: nie­mand weer­hou­den,” zegt parket

Politieactie Kortrijk Veemarkt

Er is uiteindelijk niemand aangehouden, na de opvallende politie-actie van gisteren in Kortrijk. Het parket zal daar verder ook niet meer over communiceren.

Kortrijk was gisteren enkele uren in de ban van een grote politieactie aan de Veemarkt, vlakbij winkelcentrum K. Meerdere gewapende agenten van het speciaal interventieteam waren ter plaatse bij een appartementsgebouw. De buurt bleef ook voor voetgangers en verkeer tot vier uur in de namiddag afgesloten.

De echte aanleiding voor de actie blijft onduidelijk en er zal ook geen verdere uitleg meer komen, klinkt het.

