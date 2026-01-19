De politie is momenteel aanwezig bij een appartementsgebouw tegenover winkelcentrum K, langs de Zwevegemsestraat. Meerdere zwaarbewapende agenten zijn ter plaatse voor een verdachte situatie. Volgens politiewoordvoerder Thomas Detavernier is er een persoon betrokken die zich verdacht gedraagt en verdachte uitspraken heeft gedaan. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is, de situatie wordt momenteel nauwkeurig ingeschat om verdere stappen te bepalen.

Om de veiligheid te waarborgen, is de buurt rondom het appartementsgebouw in kwestie afgesloten. Ook de Sint-Janslaan en de Kleine Sint-Jansstraat zijn afgesloten voor alle verkeer.

Later meer.

