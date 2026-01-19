4°C
Nieuws
 | update 
Kortrijk

Zwaar­be­wa­pen­de agen­ten in actie bij win­kel­cen­trum K in Kortrijk

In Kortrijk is vlakbij winkelcentrum K een grote politieactie aan de gang. Meerdere zwaarbewapende agenten zijn ter plaatse bij een appartementsgebouw. De omgeving is tijdelijk afgesloten.

De politie is momenteel aanwezig bij een appartementsgebouw tegenover winkelcentrum K, langs de Zwevegemsestraat. Meerdere zwaarbewapende agenten zijn ter plaatse voor een verdachte situatie. Volgens politiewoordvoerder Thomas Detavernier is er een persoon betrokken die zich verdacht gedraagt en verdachte uitspraken heeft gedaan. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is, de situatie wordt momenteel nauwkeurig ingeschat om verdere stappen te bepalen.

Om de veiligheid te waarborgen, is de buurt rondom het appartementsgebouw in kwestie afgesloten. Ook de Sint-Janslaan en de Kleine Sint-Jansstraat zijn afgesloten voor alle verkeer. 

Later meer. 

Whats App Image 2026 01 26 at 14 26 12
Redactie

Taalfout opgemerkt?

