De emotionele getuigenis over de zoektocht van Ingels naar haar biologische moeder maakt een bijzondere indruk op haar collega’s in de Kamer. De kerk verplichte de moeder van de politica uit Lauwe om haar bij de geboorte af te staan voor adoptie. Ingels werd geboren in een Frans klooster en verkocht voor 6.500 frank. "Als ik artikels lees, getuigenissen hoor van geboorteouders dan hebben ze altijd één centrale vraag: hoe zou het zijn met mijn kind? Waar is het beland? Ik kan het haar zelf niet zeggen maar ik zou willen zeggen dat het goed gaat met mij", vertelt ze emotioneel.