Plopsaland: vanaf morgen proefopstelling om verkeersstromen beter te spreiden op E40
Vanaf morgen start Plopsaland met de proefopstelling om de verkeersstromen beter te spreiden op de E40 richting De Panne.
Van 25 oktober tot en met 2 november wordt een proefopstelling uitgerold om de verkeersstromen richting het Plopsaland Resort en de kustgemeente De Panne beter te spreiden. Aanleiding is de aanhoudende verkeersproblematiek waarbij het verkeer richting De Panne en het Plopsaland Resort zorgt voor aanzienlijke verkeersdrukte in de dorpskern van Adinkerke en voor uitdagende verkeerssituaties op de toegangswegen, waaronder de E40.
Vlot en veilig
Tijdens deze proefopstelling worden de verkeersstromen gespreid via gerichte communicatie, (dynamische) signalisatie en navigatieondersteuning. Plopsa informeert haar bezoekers en resortgasten ook via de website, sociale media en gerichte mailings. Bezoekers worden gevraagd de tijdelijke aanwijzingen ter plaatse goed op te volgen, zodat het verkeer zo vlot en veilig mogelijk kan verlopen. Na afloop van het project wordt geëvalueerd of deze aanpak een positief effect heeft op de actuele verkeersproblematiek. Het proefproject is nadrukkelijk een testopstelling en geen definitieve oplossing. Bij positieve resultaten kunnen verdere stappen worden gezet richting structurele maatregelen.
Samenwerking
Dit initiatief is een gezamenlijke samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Vlaams Verkeerscentrum, Departement Omgeving, de gemeenten De Panne, Veurne en Koksijde, de lokale politie en Plopsa.