13°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Plop­sa­land: van­af mor­gen proef­op­stel­ling om ver­keers­stro­men beter te sprei­den op E40

File plopsa

Vanaf morgen start Plopsaland met de proefopstelling om de verkeersstromen beter te spreiden op de E40 richting De Panne.

Van 25 oktober tot en met 2 november wordt een proefopstelling uitgerold om de verkeersstromen richting het Plopsaland Resort en de kustgemeente De Panne beter te spreiden. Aanleiding is de aanhoudende verkeersproblematiek waarbij het verkeer richting De Panne en het Plopsaland Resort zorgt voor aanzienlijke verkeersdrukte in de dorpskern van Adinkerke en voor uitdagende verkeerssituaties op de toegangswegen, waaronder de E40.

Rondpunt Plopsaland De Panne
Nieuws

Nieuw parkeerplan moet verkeerschaos bij Plopsaland vermijden: "eerste test op Halloween"

Vlot en veilig

Tijdens deze proefopstelling worden de verkeersstromen gespreid via gerichte communicatie, (dynamische) signalisatie en navigatieondersteuning. Plopsa informeert haar bezoekers en resortgasten ook via de website, sociale media en gerichte mailings. Bezoekers worden gevraagd de tijdelijke aanwijzingen ter plaatse goed op te volgen, zodat het verkeer zo vlot en veilig mogelijk kan verlopen. Na afloop van het project wordt geëvalueerd of deze aanpak een positief effect heeft op de actuele verkeersproblematiek. Het proefproject is nadrukkelijk een testopstelling en geen definitieve oplossing. Bij positieve resultaten kunnen verdere stappen worden gezet richting structurele maatregelen.

Samenwerking

Dit initiatief is een gezamenlijke samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Vlaams Verkeerscentrum, Departement Omgeving, de gemeenten De Panne, Veurne en Koksijde, de lokale politie en Plopsa.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Plopsaland

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kust

Herfstvakantie: weer speelt kust parten, maar hoopvolle vooruitzichten
Plopsaland

Na klacht over discriminatie: Plopsa past regels aan voor bezoekers met beperking
Ongeval Oostkamp
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Tielt ongeval
Update

Ernstig ongeval in Tielt: 80-jarige vrouw overlijdt na aanrijding
Vernietiging e steps 1

Politiezone RIHO laat bijna dertig illegale e-steps vernietigen: "hallucinante snelheden"
Haven Zeebrugge

Acties loodsen: nog 120 wachtende schepen
13°C
Aanmelden