Tijdens deze proefopstelling worden de verkeersstromen gespreid via gerichte communicatie, (dynamische) signalisatie en navigatieondersteuning. Plopsa informeert haar bezoekers en resortgasten ook via de website, sociale media en gerichte mailings. Bezoekers worden gevraagd de tijdelijke aanwijzingen ter plaatse goed op te volgen, zodat het verkeer zo vlot en veilig mogelijk kan verlopen. Na afloop van het project wordt geëvalueerd of deze aanpak een positief effect heeft op de actuele verkeersproblematiek. Het proefproject is nadrukkelijk een testopstelling en geen definitieve oplossing. Bij positieve resultaten kunnen verdere stappen worden gezet richting structurele maatregelen.

Samenwerking

Dit initiatief is een gezamenlijke samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Vlaams Verkeerscentrum, Departement Omgeving, de gemeenten De Panne, Veurne en Koksijde, de lokale politie en Plopsa.