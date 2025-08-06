29°C
Nieuws
De Panne

Nieuw par­keer­plan moet ver­keers­cha­os bij Plop­sa­land ver­mij­den: eer­ste test op halloween

De Vlaamse overheid werkt aan een nieuw parkeerplan voor Plopsaland in De Panne om files en ongevallen op de E40 te beperken. Dat plan moet bezoekers via verschillende afritten naar de parkings leiden, afhankelijk van hun parkeerticket.

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns kondigt aan dat er een alternatief parkeerplan in de maak is voor Plopsaland in De Panne. Het plan moet de drukte op de E40 verminderen en gevaarlijke situaties voorkomen. Afgelopen zaterdag gebeurde daar nog een zwaar ongeval.

“Bezoekers zullen via verschillende afritten naar hun parking worden geleid, afhankelijk van hun ticket.”

Wim Janssens, burgemeester De Panne

“Bezoekers zullen via verschillende afritten naar hun parking worden geleid, afhankelijk van hun ticket,” burgemeester Wim Janssens uit. “Zo kan iemand met een abonnement, die niet betaalt voor zijn parking, eerder afslaan en via een andere weg een aparte parking bereiken. Op die manier spreiden we het verkeer.”

"Goed, maar nog niet voldoende"

De eerste test van het systeem is gepland op Halloween, traditioneel een van de drukste dagen voor het pretpark. Het verkeer op de grote invalswegen en de E40 zal die dag digitaal gestuurd worden. 

Janssens is voorzichtig positief, maar benadrukt dat er meer nodig is. “Dit is een goede, flankerende maatregel”, zegt hij. “Maar het zal op zich niet voldoende zijn om alle verkeersproblemen op te lossen.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Plopsaland

