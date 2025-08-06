De eerste test van het systeem is gepland op Halloween, traditioneel een van de drukste dagen voor het pretpark. Het verkeer op de grote invalswegen en de E40 zal die dag digitaal gestuurd worden.

Janssens is voorzichtig positief, maar benadrukt dat er meer nodig is. “Dit is een goede, flankerende maatregel”, zegt hij. “Maar het zal op zich niet voldoende zijn om alle verkeersproblemen op te lossen.”