Gamen geblazen op de Play Day van het Unwrapfestival in Kortrijk. Niet alleen arcadegames, maar ook de nieuwste technologieën kunnen worden getest. “Ik heb net een sportspel gespeeld en we moesten ook voor de camera staan. Door middel van AI hebben ze legomannetjes van ons gemaakt”, vertelt bezoeker Kelly Vannieuwenhuyse. Ook Lotte Declercq is tevreden over de kindvriendelijkheid van het festival: “In het algemeen is dat tof dat kinderen kunnen ontdekken welke spelletjes er allemaal zijn. Ik speel zelf Fortnite en soms Minecraft en ik vind dat echt tof om dat eens hier te doen.”