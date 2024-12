Het gaat om een windturbine van de nieuwste generatie. 235 meter hoog of zeg maar drie keer het Brugse Belfort en tot nu de hoogste in West-Vlaanderen. Buurtbewoners zijn bezorgd, zegt Thijs Somers die op Kampveld in Oostkamp woont.



"Vorige week kregen we een flyer in de bus dat ze hier een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor een windturbine van toch wel 235 meter hoog. Ja, ongerust toch wel. Zeker qua locatie. We zitten hier in beschermd gebied. Bosgebied. Je kunt hier zelfs reeën zien lopen 's avonds. Dat hier dan zo'n mastodont komt van een windturbine in onze achtertuin."



De gemeente Oostkamp zelf is al langer ingelicht. Tot 28 december kan je de aanvraag inkijken op het gemeentehuis. Burgemeester Jan de Keyser wil zich, tijdens het openbaar onderzoek, inhoudelijk niet uitspreken. In januari moet het gemeentebestuur zelf advies geven. "Ik vind het belangrijk dat mensen zich goed laten informeren en zich niet laten uitdagen om niet direct voor of tegen te zijn."