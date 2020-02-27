10°C
Nieuws
Koksijde

Plan op tafel om Paul Del­vaux­mu­se­um in Sint-Ides­bald te behouden

Het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald krijgt mogelijk toch nog een toekomst. Na overleg tussen burgemeester Sander Loones en de Stichting Paul Delvaux ligt er een plan om het museum en de collectie in de kustgemeente te houden.

Het museum kampt met vochtproblemen en onderhoudsachterstand, en de Stichting verkoopt geregeld werken om het hoofd boven water te houden. Er waren ook plannen om de collectie te verspreiden over andere musea, maar Loones benadrukt dat Delvaux onlosmakelijk verbonden is met Sint-Idesbald.“De zaken zijn onder controle, maar we blijven waakzaam. Het museum trekt jaarlijks 24.000 bezoekers en verdient een duurzame oplossing,” zegt Loones.

Het gemeentebestuur stemt maandag over het behoud van het museum.

Anneleen Vandamme
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Paul Delvaux

