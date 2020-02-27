Het museum kampt met vochtproblemen en onderhoudsachterstand, en de Stichting verkoopt geregeld werken om het hoofd boven water te houden. Er waren ook plannen om de collectie te verspreiden over andere musea, maar Loones benadrukt dat Delvaux onlosmakelijk verbonden is met Sint-Idesbald.“De zaken zijn onder controle, maar we blijven waakzaam. Het museum trekt jaarlijks 24.000 bezoekers en verdient een duurzame oplossing,” zegt Loones.

Het gemeentebestuur stemt maandag over het behoud van het museum.