Koksij­de wil moge­lij­ke slui­ting Paul Del­vaux Muse­um tegenhouden

De gemeente Koksijde wil het Paul Delvaux Museum in Sint-Idesbald behouden. Volgende week maandag vraagt het gemeentebestuur via een motie steun aan de gemeenteraad. Aanleiding is de mogelijke sluiting van het museum volgend jaar.

De Stichting Paul Delvaux liet weten dat het museum, gevestigd in Sint-Idesbald, mogelijk de deuren zal sluiten in 2027. Dat nieuws baart het gemeentebestuur zorgen. Volgens Koksijde is het museum een belangrijke culturele en toeristische trekpleister voor de gemeente.

Het Paul Delvaux Museum opende in 1982 in ‘Het Vlierhof’, een voormalige visserswoning waar de kunstenaar jarenlang woonde en werkte. Sindsdien groeide het uit tot een vaste waarde in het culturele aanbod aan de kust. Met de motie wil de gemeente duidelijk maken dat ze alles in het werk wil stellen om het museum open te houden.

