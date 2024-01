Achter de broers Coffez staat een familie met heel wat ondernemerservaring, ook in de confectie. Zo werkte Lowie al zo'n drie jaar in het bedrijf van z'n vader: Machinehandel Coffez, een groothandel van industriële naaimachines. Ook Artuur heeft ervaring met modeaccessoires. In z'n studententijd runde hij een bedrijfje dat strikjes ontwierp. De toekomst van het pettenbedrijf lijkt dus in de juiste handen te liggen.

"Nu zijn het alleen petjes. Maar als we mogen dromen, kunnen we er misschien nog extra accessoires bijdoen: bijpassende sjaals of handschoenen. Er liggen trouwens ook nog mogelijkheden in de export. Tom heeft dat al heel mooi gedaan, maar we kunnen misschien proberen nog extra landen te verkennen", vertelt een van de nieuwe zaakvoerders, Artuur Coffez.