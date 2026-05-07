Per­so­neel alle gevan­ge­nis­sen in Bel­gië staakt tegen over­be­vol­king en krijgt steun van directie

Maandag om 6 uur is in alle gevangenissen van het land een staking gestart, waarmee het personeel protesteert tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en toenemende agressie. Opmerkelijk: het personeel krijgt openlijk steun van de directie, die zelf toegeeft dat "de situatie onhoudbaar is geworden".

Vorige week waren er volgens de meest recente cijfers 13.733 gedetineerden opgesloten. De theoretische capaciteit in de Belgische gevangenissen bedraagt 11.064 plaatsen. Er is sprake van 754 "grondslapers". De vakbonden riepen eind april op tot de staking na het zoveelste overleg met het kabinet van minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V). Volgens de bonden bleek uit dat overleg geen enkel vooruitzicht op verbetering, noch voor het aantal gedetineerden noch voor de grondslapers. "De overbevolking leidt tot meer werkdruk en zwaardere incidenten met agressie", klinkt het. Gevreesd wordt dat de problematiek in de zomerperiode, als veel cipiers verlof nemen, nog prangender zal worden.

De directie steunt de noodkreet van de bonden en waarschuwde dat de situatie onhoudbaar is geworden voor gedetineerden én personeel en "het gevangeniswezen op instorten staat". "Het aantal kritische incidenten is op één jaar tijd verdubbeld. Dagelijks vindt er wel ergens in een gevangenis een ernstig incident plaats. De afwezigheden na arbeidsongevallen ten gevolge van agressie zijn met meer dan 30 procent op twee jaar tijd toegenomen. Deze explosieve stijging toont aan hoe ernstig en onhoudbaar de situatie ondertussen is."

Belga
