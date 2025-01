Twee jaar geleden hadden zes Noordzeelanden tijdens de Noordzeetop in Oostende al afgesproken dat ze informatie zouden uitwisselen in functie van de veiligheid op zee. Sinds deze week gebeurt dat ook echt, via een informatieplatform in Zeebrugge. Maar ook op militair vlak moet ons land meer gaan doen.

“Wij hebben de voorbije jaren meer dan 60 Russische spionnen uitgewezen en we werken internationaal veel intensiever samen. Maar het is duidelijk dat de inspanningen die geleverd worden op de Baltische Zee ook op de Noordzee geleverd moeten worden. De volgende stap kan niet anders zijn dan dat we onze militaire aanwezigheid op de Noordzee opdrijven”, zegt Paul Van Tigchelt, ontslagnemend minister van de Noordzee.

De Belgische mijnenveger Lobelia vertrekt trouwens binnenkort naar de Baltische Zee om er mee te werken aan de veiligheidsoperatie van de NAVO.