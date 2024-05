Patrick Riguelle en Jan Hautekiet speelden voor een volle huiskamer bij Bo Decramer & Caroline Demeulenaere in Lauwe. Patrick Riguelle: “Ik vind dat eigenlijk plezanter dan in een grote zaal of op een festival te spelen. Voor ons is dat het gevoel dat ze naar de liedjes luisteren. Ik heb daar nooit mijn neus voor opgehaald.”

Bo Decramer, gastheer: “Daarvoor doen we het eigenlijk, ook omdat je artiesten in een andere sfeer kan ontmoeten. Het publiek kan in de pauze een informele babbel houden met Jan Hautekiet en Patrick Riguelle.”