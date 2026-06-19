Partner (53) van overleden man (56) aangehouden na dodelijk ongeval in De Haan
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De partner van de 56-jarige man die maandagavond in De Haan om het leven kwam nadat hij door een voertuig werd aangereden, is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist.
Maandag rond 22 uur gebeurde in de Wenduinesteenweg in De Haan een ongeval. Een auto reed een man (56) uit Antwerpen aan. De chauffeur moet daarna gewoon doorgereden zijn. Het slachtoffer overleed ter plaatse.
Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsdokter aan. Zij kwamen maandagnacht nog de eerste vaststellingen doen. De omstandigheden van het overlijden zijn erg onduidelijk.
Aangehouden
Nu is de 53-jarige partner uit De Haan van de man aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag verschijnt ze voor de raadkamer.