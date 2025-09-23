19°C
Kortrijk

Par­ket opent onder­zoek na ach­ter­vol­ging en crash op E17 in Kortrijk

Achtervolging Kortrijk

Het parket van West-Vlaanderen heeft een gerechtelijk onderzoek geopend na de achtervolging en crash op de E17 in Kortrijk van afgelopen zondag. Daarbij werd een 37-jarige man uit Frankrijk opgepakt.

De federale wegpolitie probeerde de bestuurder zondag rond 16 uur ter hoogte van de afrit Zwevegem te intercepteren. De man reed daarbij een politievoertuig aan en sloeg op de vlucht. Na een crash op de snelweg probeerde hij te voet te ontkomen en stak daarbij zelfs zes rijstroken over. Met de steun van een helikopter en de lokale politiezone Vlas werd hij uiteindelijk opgepakt bij de Cowboy Henkrotonde.

Vlas Zoekactie
Nieuws

Zoekactie met politiehelikopter in Kortrijk afgelopen, verdachte is gevat

Vier dozen met cannabisplanten

In zijn wagen trof de politie vier kartonnen dozen met cannabisplanten aan. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Volgens het parket is er geen verband met de steekpartij in Roeselare van zaterdag. De dader in dat dossier is nog steeds voortvluchtig.

Het gerechtelijk onderzoek moet nu uitwijzen hoe de man aan de cannabisplanten kwam en wat zijn rol precies is.

Redactie

