Op meerdere locaties kwamen in de loop van 2024 en begin 2025 verdachte brieven met wit poeder aan. Het ging onder andere om de Veiligheid van de Staat, het kabinet van de minister van Justitie, het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, het Justitiepaleis in Brussel en de politierechtbank in Kortrijk. Het Brusselse parket liet het poeder in alle brieven analyseren. De resultaten wezen uit dat de brieven onder meer brucine bevatten.

"Brucine is een giftige stof die onder andere wordt gebruikt in de bestrijding van onder andere kleine knaagdieren. Het kan dodelijk zijn bij inname en kan irritaties veroorzaken bij huidcontact", klonk het in een persbericht.