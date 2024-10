Voor de bouw van The Sky gaat de hogeschool in zee met een bedrijf in Waregem dat de afgelopen tien jaar meer dan 1.500 studentenkamers bouwde. Al is dit wel een bijzonder project. De eyecatcher is het panoramisch verdiep met een fantastisch zicht op de stad.

“Per verdiep zal er een leefunit zijn met elk een eigen identiteit. Er gaat heel veel aandacht naar de gemeenschappelijke delen. Zo is er een toegankelijk gelijkvloers waar studenten samen kunnen studeren”, legt Kristof Vanfleteren van projectontwikkelaar ION uit.