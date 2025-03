Onder luid getoeter en langs een erehaag van tractoren reden de ouders van Ward zijn kist naar de sporthal, waar de afscheidsdienst is. Op de wagen zaten ook zijn vrienden van de KLJ en de KSA.



Ward was graag gezien in het dorp en engageerde zich in meerdere verenigingen. Hij stierf toen hij aan een landbouwmachine aan het werken was en een stuk van het werktuig op hem terechtkwam.