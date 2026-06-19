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De gemeenteraad van Damme heeft het lastenboek goedgekeurd voor de heraanleg van de dorpskern van Moerkerke. Daarmee kan de aanbestedingsprocedure starten voor het grootste infrastructuurproject van deze legislatuur. De werken zijn gepland voor 2027 en 2028.
Het project, goed voor een investering van 7,5 miljoen euro, omvat onder meer de heraanleg van wegen, voet- en fietspaden, een vernieuwde riolering en een veiligere schoolomgeving. De werken zullen vooral plaatsvinden in de Visserstraat en de Middelburgsesteenweg. Ook in de Kasteelstraat en aan de Moerkerkebrug staan de komende jaren ingrepen gepland. Het dossier wordt samen met Aquafin en studiebureau SWECO uitgewerkt.
"We hebben heel wat plannen in Moerkerke", zegt burgemeester Joachim Coens. "We zetten volop in op betere fiets- en voetgangersinfrastructuur, met vernieuwde voet- en fietspaden, verkeersremmende maatregelen en veiligere kruispunten."
Schoolomgeving
Ook de schoolomgeving wordt aangepakt. "We voorzien een fietsstraat en extra snelheidsremmende ingrepen. De school blijft tijdens de volledige werkperiode bereikbaar. Na de werken wordt het gebied rond de Kasteelstraat, Visserstraat, Middelburgsesteenweg en Nieuwdorpstraat bovendien een zone 30", aldus Coens.
Nu het lastenboek is goedgekeurd, kan de zoektocht naar een aannemer starten. De uitvoering is gepland in 2027 en 2028. Van de totale kostprijs neemt de stad Damme ongeveer 900.000 euro voor haar rekening.