Het project, goed voor een investering van 7,5 miljoen euro, omvat onder meer de heraanleg van wegen, voet- en fietspaden, een vernieuwde riolering en een veiligere schoolomgeving. De werken zullen vooral plaatsvinden in de Visserstraat en de Middelburgsesteenweg. Ook in de Kasteelstraat en aan de Moerkerkebrug staan de komende jaren ingrepen gepland. Het dossier wordt samen met Aquafin en studiebureau SWECO uitgewerkt.

"We hebben heel wat plannen in Moerkerke", zegt burgemeester Joachim Coens. "We zetten volop in op betere fiets- en voetgangersinfrastructuur, met vernieuwde voet- en fietspaden, verkeersremmende maatregelen en veiligere kruispunten."