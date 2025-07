De absolute blikvanger dit weekend was Ozark Henry zelf. Tien jaar na het verschijnen van Paramount bracht hij zijn symfonische album nog één keer live, samen met het vijftigkoppige orkest Casco Phil. "Mijn vader is hier cultureel ambassadeur geweest. En ik heb ook die eer. Op zo’n manier spelen is eigenlijk ook een hommage aan mijn vader. En het toont hoe mooi die taal van de muziek wel kan zijn.", aldus Goddaer.