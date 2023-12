Het nummer raakte Chillow persoonlijk, waardoor de bewerking heel naturel tot stand kwam. "Het was een eer om van Ozark Henry zelf de vraag te krijgen. Ik bevond me in een vergelijkbare situatie waardoor het herschrijven en bewerken van ‘Sweet Instigator’ in het West-Vlaams al even snel vloeide als de inkt uit mijn pen. De context is dan wel lichtjes aangepast, maar het blijft toch dichtbij een gevoel van 'aanstichten'", zegt Chilo.

Chillow is vooral gekend als producer in het hiphopmilieu. Met dit project koos hij voor jazzy neo-soul in zijn eigen ‘toale', het West-Vlaams.