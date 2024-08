Benenwerk is het dansfestival bij uitstek rond het Brugse waar iedereen zijn dansmoves kan tonen. Op dertien locaties verspreid in de Brugse binnenstad kun je niet alleen zelf dansen, maar ook genieten van dansdemonstraties.

En er is letterlijk voor élk wat wils. Bezoekers kunnen zich zelf wagen aan Indische dans of breakdance: "Benenwerk gaat over dansen maar ook over ontmoeting tussen mensen. Dat vind ik persoonlijk één van de aangename dingen om hier te zien. Mensen met heel uiteenlopende interesses en leeftijden dat die zich samen kunnen amuseren op Benenwerk", zegt organisator Patrick Keersebilck.