Daarnaast vormt een Nederlandse agent van de Eenheid Midden-Nederland een gemengde patrouille met een politie-inspecteur van de lokale politie Damme/ Knokke-Heist.



"Dankzij de samenwerking kunnen we efficiënter optreden", zegt Desmet. "Zo kunnen we de jongeren sneller identificeren omdat onze Nederlandse collega's toegang hebben tot de Nederlandse informatiedatabanken. Bovendien merken we dat Nederlandse jongeren sneller in dialoog gaan met een Nederlandse agent, omwille van de herkenbaarheid van het Nederlandse politie-uniform. Zij gebruiken ook actief en interactief sociale media om de connectie met de jongeren door te trekken in de virtuele wereld. Een unicum in het internationale politielandschap."