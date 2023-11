De slachtoffers wonen in Doornikserijksweg in Bellegem en zijn beiden van het jaar 1938. Twee onbekenden forceerden rond 9u30 de toegang tot hun woning en doorzochten het huis. Ze droegen mondmaskers en sloten het koppel op in de kelder. Ze gingen er uiteindelijk van door met een paar duizend euro.

Beide slachtoffers werden achteraf naar het ziekenhuis overgebracht, de vrouw was sterk onder de indruk en de man liep verwondingen op. Het parket is een onderzoek gestart.