"Als gedeputeerde van integraal waterbeleid besef ik dat het vermijden van wateroverlast in de Westhoek investeringen vergt van alle waterbeheerders", zegt West-Vlaams gedeputeerde voor Waterbeleid Bart Naeyaert.

"Ook het ruimen van de waterloop maakt onderdeel uit van het actieplan 'Weerbare Westhoek' dat is opgemaakt naar aanleiding van de hoge waterstanden in de Westhoek tijdens de winter 2023-2024. Het actieplan moet voor meer waterveiligheid in het IJzerbekken zorgen”, zegt Krista Maes van De Vlaamse Waterweg.