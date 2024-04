In de kathedraal van Canterbury is een steen ingemetst met opschrift: ‘From the Cloth Hall of Ypres’. Van de Lakenhallen van Ieper, dus. Hoe die steen daar terecht gekomen is weet blijkbaar niemand. Wellicht zijn er stenen meegenomen als oorlogssouvenir in 1919, toen het debat volop woedde over de heropbouw van Ieper.

“Winston Churchill zei ooit over Ieper dat er geen heiligere plaats in de wereld bestaat voor de Britten. Dit is dus heilige grond, en men heeft precies zoals bij echte heiligdommen een stukje relikwie meegebracht naar Engeland”, vertelt Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum.