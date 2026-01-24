6°C
Blankenberge

Oude pas­to­rij­wo­ning ruimt plaats voor nieuw­bouw­pro­ject in Blankenberge

Zuidlaan 14

In de Zuidlaan, nabij het Albertpark in Blankenberge, is woonmaatschappij Zetus gestart met de sloop van de oude pastorijwoning. Het oude gebouw zal plaats maken voor een appartementsgebouw met drie sociale woongelegenheden.

De oude woning verkeerde in verkommerde toestand. Renovatie was geen optie, omdat de constructie niet geconformeerd kon worden aan de actuele energienormen. Door de woning te slopen en herop te bouwen, kunnen drie woongelegenheden worden gerealiseerd: een appartement met één slaapkamer op het gelijkvloers en daarboven twee appartementen met twee slaapkamers.

800.000 euro

De heropbouw start volgens planning nog voor de zomervakantie 2026. De werken moeten in het voorjaar van 2027 afgerond en instapklaar zijn. Voor het bouwproject neemt Zetus het Blankenbergs architectenbureau GW2 Architecten en bouwondernemer Damman onder de arm. De totale kostprijs bedraagt zo’n 800.000 euro.

“Met inbreidingsprojecten als deze bereiken we een dubbel doel: inwoners een betaalbare woning aanbieden en tegelijkertijd de woonkwaliteit in de binnenstad verhogen", aldus voorzitter Philip Konings. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

