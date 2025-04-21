Ooit waren er 200 kermiskoersen in Vlaanderen, nu amper nog 19. In West Vlaanderen staan we wel sterk met nog 11 koersen, dankzij de samenwerking van organisatoren. Het label van Immaterieel erfgoed zou daarbij kunnen helpen.

Geert Lambrecht, Kermiskoers Kortemark: “Een paar jaar geleden vond ik dat er weinig overleg was tussen de organisatoren. Wij zijn uiteindelijk geen concurrenten van elkaar. Onder Cycling West-Vlaanderen zijn we samengekomen en dat overleg bevalt iedereen. Wij wisselen informatie uit we zoeken samen naar partners. We hebben nu ook samen het initiatief genomen om die Vlaamse erkenning aan te vragen.”