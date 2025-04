De kermiskoersen leven in West-Vlaanderen, ook tijdens de tweede editie van de GP Lendelede. Vorig jaar won thuisrijder Alec Segaert en de Lotto-renner staat ook vandaag aan de start: "Ik heb al veel grote koersen gereden en ik heb vaak meegedaan voorin. Na vandaag neem ik sowieso even rust, want daarna begint het tweede seizoensdeel."

De West-Vlaming kijkt uit naar die tweede helft van het wielerseizoen: "Ik maak kans op de Tour, dus als ik die mag rijden ga ik me daarop voorbereiden. De focus zal liggen op de Tour en de kampioenschappen ervoor, zeker de Belgische.

Ook Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) is van de partij, hij rijdt een degelijk seizoen zonder echte uitschieters: "Voor het najaar is het opnieuw toewerken naar het kampioenschap. Toch wel ieder jaar een belangrijke afspraak. De Tour is nog niet zeker, we zien wel wat dat brengt."

Segaert kan zijn titel niet verdedigen, de eindwinst is voor de Noor Peder Dahl Strand na een mooie solo van 50 km. Matijs Van Strijthem wint de sprint om de tweede plaats, Lennert Teugels vervolledigt het podium.



Elf kermiskoersen

Ons land telt nog 20 kermiskoersen, waarvan 11 in West-Vlaanderen. Cycling Vlaanderen wil die krachten bundelen: "Alle koersen willen we vandaag in West-Vlaanderen behouden. En daaromtrent willen we een aantal acties ondernemen", zegt voorzitter Björn Leenknegt.

Voor de elitekoersen is er al meer samenwerking, bijvoorbeeld over de neutrale wagens en hulpdiensten. Nu willen ze dat ook doortrekken naar de organisaties van de kermiskoersen. Wie weet volgt op termijn ook een erkenning van de (kermis)koersen als cultureel erfgoed: "Ik ben zeker dat dit zou moeten gerealiseerd worden, zeker omdat ook de kermissen al erfgoed zijn. Dus waarom kunnen de wielerwedstrijden in het algemeen, niet alleen de elitewedstirjden, er dan niet voor in aanmerking komen?", aldus Dirk Expeel van de West-Vlaamse afdeling van Cycling Vlaanderen.

Björn Leenknegt sluit zich daarbij aan: "Kermiskoersen brengen heel veel volk op de been. Het is topsport en het biedt kansen aan jongeren. We moeten dit laten beschermen. Het is iets wat al jaren traditie is."