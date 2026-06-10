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De Kust

Opval­lend veel oor­kwal­len aan­ge­spoeld, maar zwem­mers hoe­ven niet onge­rust te zijn

Kwallen Bredene 1 - Oorkwallen

Op de stranden van Knokke-Heist, Wenduine en Bredene zijn de voorbije dagen opvallend veel kwallen aangespoeld. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) gaat het om een jaarlijks terugkerend natuurfenomeen. De oorkwallen vormen geen gevaar voor zwemmers.

Wie de voorbije dagen langs de kust wandelde, kon op verschillende stranden grote aantallen kwallen zien liggen. Vooral in Knokke-Heist, Wenduine en Bredene spoelden veel exemplaren aan.

Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is dat een normaal verschijnsel in deze periode van het jaar. In juni zit er veel plankton in het zeewater, het belangrijkste voedsel van kwallen. Ook de wind speelt een rol. Bij aflandige wind duwt de onderstroom de kwallen richting het strand, waardoor ze massaal kunnen aanspoelen.

Vier witte ringen

Het gaat voornamelijk om oorkwallen, herkenbaar aan de vier witte ringen in hun lichaam. Die soort is ongevaarlijk voor mensen. De netelcellen dringen niet door de menselijke huid, waardoor zwemmen in zee geen probleem vormt. Alleen mensen met een erg gevoelige huid of kleine kinderen kunnen eventueel lichte hinder ondervinden.

Wel blijft het opletten voor andere soorten, zoals de kompaskwal en de blauwe kwal. Die kunnen wel huidirritatie veroorzaken.

Kwallen Bredene 2 - Oorkwallen
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kwallen

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