Het gaat voornamelijk om oorkwallen, herkenbaar aan de vier witte ringen in hun lichaam. Die soort is ongevaarlijk voor mensen. De netelcellen dringen niet door de menselijke huid, waardoor zwemmen in zee geen probleem vormt. Alleen mensen met een erg gevoelige huid of kleine kinderen kunnen eventueel lichte hinder ondervinden.

Wel blijft het opletten voor andere soorten, zoals de kompaskwal en de blauwe kwal. Die kunnen wel huidirritatie veroorzaken.