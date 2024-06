Een opmerkelijke, volledig roze, gesloten 'doos' met amper één deur er in is de winnaar van de eerste driejaarlijkse architectuurprijs van de stad Roeselare. 'Maister' ligt op het bedrijventerrein Ovenhoek en sleept de prijs voor beste grootschalige ingreep in de wacht. Ook de Westwing Tower valt in de prijzen.