Volgens Het Laatste Nieuws stoot het N-VA tegen de borst dat Dedecker bereid is het cordon sanitaire te doorbreken in oktober. Dedecker gaf eerder al aan open de staan voor een coalitie met Vlaams Belang. "Dit is een positieve keuze, niet tegen iets of iemand, maar voor Middelkerke. We reiken de hand aan alle inwoners en partijen die Middelkerke mooier en sterker willen maken", zegt Descheemaecker.

Op de lijst van N-VA Middelkerke is ook plaats voor enkele onafhankelijke kandidaten. "Politiek moet dichter bij de mensen staan. Daarom nodigen we onafhankelijke kandidaten uit om zonder partijbinding mee te werken voor een beter Middelkerke", zegt ondervoorzitter van de lokale afdeling Jan Gebbert.