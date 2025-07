Na de zware brand van 12 juli bij Horafrost in Staden, zijn nu de opruimwerken gestart. Daarbij wordt niet alleen het puin geruimd, maar moeten ook ettelijke tonnen diepvriesgroenten van het bedrijfsterrein verwijderd worden.

De gemeente Staden neemt bijkomende verkeersmaatregelen om het vele vrachtverkeer vlot en veilig te laten verlopen. Vooral in de Grote Veldstraat zal het verkeer hinder ondervinden. "In een eerste fase, tot 1 augustus, wordt de Grote Veldstraat ter hoogte van het bedrijf volledig afgesloten. Daarna volgt een tweede fase met eenrichtingsverkeer, waarbij het niet meer mogelijk is om van daaruit de Schavenstraat in te rijden", legt burgemeester Ludwig Willaert uit.